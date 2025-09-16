Зеленский о гарантиях безопасности: хочу иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сможет провести очень конкретную дискуссию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности США для Украины. Украина хочет иметь документ, который поддерживают Америка и все европейские партнеры. Об этом заявил Зеленский в интервью Sky News, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что единственный способ остановить боевые действия – это сначала ввести четкие гарантии безопасности. И это, по его словам, возможно только при условии, что Трамп проявит смелость.

Зеленский надеется, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет детальное обсуждение с президентом Трампом во время его государственного визита в Великобританию на этой неделе.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер – ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию относительно гарантий безопасности США для Украины. Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - заявил Зеленский.

Дополнение

В начале сентября Президент Владимир Зеленский заявлял, что есть базовая рамка того, какими будут гарантии безопасности для Украины, в частности определяются страны, которые будут участвовать в том или ином компоненте безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что в общей сложности 26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или же поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.

В конце лета Трамп, комментируя гарантии безопасности для Украины, заявлял, что возможно, США что-то сделают.

