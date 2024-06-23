Загарбники насильно збирають дітей і бюджетників для перегляду прокремлівських пропагандистських фільмів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3924 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 64207 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152297 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 147663 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123274 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133090 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85095 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93171 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98783 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89695 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
54%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21315 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44541 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17748 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23609 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12044 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 147649 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221947 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371805 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307728 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415945 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1298 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12189 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31209 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28067 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123262 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Загарбники насильно збирають дітей і бюджетників для перегляду прокремлівських пропагандистських фільмів

Київ • УНН

 • 109921 перегляди

Окупанти насильно збирають дітей і бюджетників на тимчасово окупованих територіях України для перегляду пропагандистських фільмів радянської епохи про Другу світову війну, намагаючись "промити їм мізки" кремлівською версією подій.

Загарбники насильно збирають дітей і бюджетників для перегляду прокремлівських пропагандистських фільмів

Окупанти примусово збирають дітей та бюджетників на перегляд фільмів про "ввв", аби вчергове промити мозок кремлівською пропагандою. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У кращих радянських традиціях ворог продовжує нав’язувати любов до кремлівської імперії та її злочинів. Замість того, щоб насолоджуватися літніми канікулами, діти були зібрані місцевими колаборантами в сільських клубах для примусового перегляду фільмів про "велику вітчизняну".

До обов’язкового перегляду були включені такі фільми, як "Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за москву", "Битва за Севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати". Ці фільми демонструвалися у тісних і жарких кімнатах, де присутні були не тільки діти, але й працівники бюджетних установ.

Таким чином, загарбники систематично промивають мозок населення на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись вкорінити в головах місцевих жителів свою версію "правди" про нацистів і бандерівців.

Два тижні тому окупанти також організували конкурс "Пісні про рідну країну" з явними нацистськими мотивами, до якого примусово залучили місцевих школярів, продовжуючи використовувати дітей у своїх пропагандистських цілях.

кремлівська індоктринація: на загарбаних територіях України презентують новий підручник історії07.05.24, 03:20 • 24146 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
Україна
Севастополь
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76