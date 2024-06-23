Загарбники насильно збирають дітей і бюджетників для перегляду прокремлівських пропагандистських фільмів
Київ • УНН
Окупанти насильно збирають дітей і бюджетників на тимчасово окупованих територіях України для перегляду пропагандистських фільмів радянської епохи про Другу світову війну, намагаючись "промити їм мізки" кремлівською версією подій.
Окупанти примусово збирають дітей та бюджетників на перегляд фільмів про "ввв", аби вчергове промити мозок кремлівською пропагандою. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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У кращих радянських традиціях ворог продовжує нав’язувати любов до кремлівської імперії та її злочинів. Замість того, щоб насолоджуватися літніми канікулами, діти були зібрані місцевими колаборантами в сільських клубах для примусового перегляду фільмів про "велику вітчизняну".
До обов’язкового перегляду були включені такі фільми, як "Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за москву", "Битва за Севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати". Ці фільми демонструвалися у тісних і жарких кімнатах, де присутні були не тільки діти, але й працівники бюджетних установ.
Таким чином, загарбники систематично промивають мозок населення на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись вкорінити в головах місцевих жителів свою версію "правди" про нацистів і бандерівців.
Два тижні тому окупанти також організували конкурс "Пісні про рідну країну" з явними нацистськими мотивами, до якого примусово залучили місцевих школярів, продовжуючи використовувати дітей у своїх пропагандистських цілях.
кремлівська індоктринація: на загарбаних територіях України презентують новий підручник історії07.05.24, 03:20 • 24146 переглядiв