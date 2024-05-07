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кремлівська індоктринація: на загарбаних територіях України презентують новий підручник історії

кремлівська індоктринація: на загарбаних територіях України презентують новий підручник історії

Київ • УНН

 • 24146 перегляди

рф презентує новий підручник історії на тимчасово окупованих українських територіях для впровадження своєї ідеології та формування "історичного наративу", який легітимізує владу окупантів.

На тимчасово окупованих територіях України рф презентує новий підручник з історії, щоб впровадити свою ідеологію в освітній процес. Ініціатива спрямована на формування "історичного наративу", що легітимізує владу окупантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У тимчасово окупованому Луганську наближається дата презентації нового підручника з регіональної історії, який входить у стратегію кремля з впровадження власної ідеології в освітній процес на окупованих територіях України. Ця ініціатива спрямована на формування своєрідного "історичного наративу", який пропагує владу окупантів як "спасителів" або "освітителів".

За словами міністра "освіти" так званої лнр івана кусова, новий підручник буде представлений для громадського обговорення після травневих свят. Організація круглого столу з науковцями та практиками буде спрямована на обгрунтування та підтримку змін у навчальному матеріалі. Проте, джерело фахівців для таких обговорень залишається під питанням, оскільки багато педагогічних кадрів із досвідом відмовляються співпрацювати з колаборантами окупантів.

Ця ініціатива ще раз підтверджує, що окупанти використовують історію як інструмент контролю та легітимізації своєї влади. Переписуючи минуле, вони намагаються змінити сприйняття майбутнього, що стає одним із найбільш підступних методів підтримання свого панування на окупованих територіях.

На тимчасово окупованій території росіяни спалюють українські книжки06.02.23, 01:24 • 1068151 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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