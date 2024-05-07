На временно оккупированных территориях Украины рф презентует новый учебник по истории, чтобы внедрить свою идеологию в образовательный процесс. Инициатива направлена на формирование "исторического нарратива", легитимизирующего власть оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Луганске приближается дата презентации нового учебника по региональной истории, который входит в стратегию кремля по внедрению собственной идеологии в образовательный процесс на оккупированных территориях Украины. Эта инициатива направлена на формирование своеобразного "исторического нарратива", который пропагандирует власть оккупантов как "спасителей" или "просветителей".

По словам министра "образования" так называемой лнр ивана кусова, новый учебник будет представлен для общественного обсуждения после майских праздников. Организация круглого стола с учеными и практиками будет направлена на обоснование и поддержку изменений в учебном материале. Однако, источник специалистов для таких обсуждений остается под вопросом, поскольку многие педагогические кадры с опытом отказываются сотрудничать с коллаборационистами оккупантов.

Эта инициатива еще раз подтверждает, что оккупанты используют историю как инструмент контроля и легитимизации своей власти. Переписывая прошлое, они пытаются изменить восприятие будущего, что становится одним из самых коварных методов поддержания своего господства на оккупированных территориях.

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