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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 23:40  •  1823 просмотра

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Оккупанты насильно собирают детей и бюджетников на временно оккупированных территориях Украины для просмотра пропагандистских фильмов советской эпохи о Второй мировой войне, пытаясь "промыть им мозги" кремлевской версией событий.

Оккупанты принудительно собирают детей и бюджетников на просмотр фильмов о "вов", чтобы в очередной раз промыть мозг кремлевской пропагандой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В лучших советских традициях враг продолжает навязывать любовь к кремлевской империи и ее преступлениям. Вместо того, чтобы наслаждаться летними каникулами, дети были собраны местными коллаборантами в сельских клубах для принудительного просмотра фильмов о "Великой Отечественной".

В обязательный просмотр были включены такие фильмы, как" Одиннадцать молчаливых мужчин"," Битва за москву"," Битва за Севастополь"," Т-34 "и"Ати-баты шли солдаты". Эти фильмы демонстрировались в тесных и жарких комнатах, где присутствовали не только дети, но и работники бюджетных учреждений.

Таким образом, захватчики систематически промывают мозг населения на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь укоренить в головах местных жителей свою версию "правды" о нацистах и бандеровцах.

Две недели назад оккупанты также организовали конкурс "песни о родной стране" с явными нацистскими мотивами, к которому принудительно привлекли местных школьников, продолжая использовать детей в своих пропагандистских целях.

кремлевская индоктринация: на захваченных территориях Украины презентуют новый учебник истории7 мая 2024, 00:20 • 23920 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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