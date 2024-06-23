Оккупанты принудительно собирают детей и бюджетников на просмотр фильмов о "вов", чтобы в очередной раз промыть мозг кремлевской пропагандой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В лучших советских традициях враг продолжает навязывать любовь к кремлевской империи и ее преступлениям. Вместо того, чтобы наслаждаться летними каникулами, дети были собраны местными коллаборантами в сельских клубах для принудительного просмотра фильмов о "Великой Отечественной".

В обязательный просмотр были включены такие фильмы, как" Одиннадцать молчаливых мужчин"," Битва за москву"," Битва за Севастополь"," Т-34 "и"Ати-баты шли солдаты". Эти фильмы демонстрировались в тесных и жарких комнатах, где присутствовали не только дети, но и работники бюджетных учреждений.

Таким образом, захватчики систематически промывают мозг населения на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь укоренить в головах местных жителей свою версию "правды" о нацистах и бандеровцах.

Две недели назад оккупанты также организовали конкурс "песни о родной стране" с явными нацистскими мотивами, к которому принудительно привлекли местных школьников, продолжая использовать детей в своих пропагандистских целях.

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