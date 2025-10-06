Понад 5000 кубинців воюють на боці росії проти України - Reuters
Київ • УНН
США заявляють про участь понад 5000 кубинців у війні проти України на російському боці. Куба та її президент Мігель Діас-Канель активно підтримують російську агресію, кажуть у Держдепі.
У США заявили, що понад 5000 кубинців воюють проти України на російському боці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Адміністрація президента Дональда Трампа мобілізує американських дипломатів для лобіювання проти резолюції ООН, яка закликає Вашингтон скасувати своє багаторічне ембарго проти Куби. Дані обмеження були запроваджені ще в 1959 році, після перемоги кубинських революціонерів на чолі з братами Кастро - Фіделем і Раулем.
Водночас Речник Державного департаменту відмовився надати додаткові деталі про кубинських бійців, але зазначив, що Вашингтон обізнаний про повідомлення про те, що вони воюють разом із російськими військами в Україні.
У Держдепі додали, що Куба і її президент Мігель Діас-Канель активно підтримують російську агресію проти України.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що росія намагається, прикриваючись гаслами про культурну та освітню співпрацю, поширювати свій вплив у Латинській Америці.