Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters
Киев • УНН
США заявляют об участии более 5000 кубинцев в войне против Украины на российской стороне. Куба и ее президент Мигель Диас-Канель активно поддерживают российскую агрессию, говорят в Госдепе.
В США заявили, что более 5000 кубинцев воюют против Украины на российской стороне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Администрация президента Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, призывающей Вашингтон отменить свое многолетнее эмбарго против Кубы. Данные ограничения были введены еще в 1959 году, после победы кубинских революционеров во главе с братьями Кастро - Фиделем и Раулем.
В то же время представитель Государственного департамента отказался предоставить дополнительные детали о кубинских бойцах, но отметил, что Вашингтон осведомлен о сообщениях о том, что они воюют вместе с российскими войсками в Украине.
В Госдепе добавили, что Куба и ее президент Мигель Диас-Канель активно поддерживают российскую агрессию против Украины.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Россия пытается, прикрываясь лозунгами о культурном и образовательном сотрудничестве, распространять свое влияние в Латинской Америке.