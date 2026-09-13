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Оккупанты не успевают восстановить водоснабжение на ВОТ перед зимой — ЦНС

Киев • УНН

 • 486 просмотра

На оккупированных территориях люди рискуют остаться без воды зимой. Под видом помощи пожилых людей склоняют отдать документы на жильё.

Оккупанты не успевают восстановить водоснабжение на ВОТ перед зимой — ЦНС

россия не справляется с водным кризисом на временно оккупированных территориях Украины. Оккупационная администрация не успевает отремонтировать системы водоснабжения, из-за чего люди рискуют остаться без стабильной подачи воды уже зимой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время доставки воды маломобильным людям и людям пожилого возраста представители "волонтерских" организаций предлагают выехать в россию — якобы в пансионаты или дома для пожилых людей.

Они обещают оплатить переезд и другие расходы, но взамен просят документы на дом или земельный участок, объясняя это необходимостью разместить там "волонтерский штаб" для помощи другим

— говорится в сообщении.

Указывается, что люди, которые уже не могут самостоятельно обеспечить себя водой, оказываются еще и под угрозой потери собственного имущества.

Вместо того чтобы восстановить водоснабжение, оккупационная администрация создает условия, в которых даже базовая помощь может использоваться для давления на население

— подчеркивают в ЦНС. 

Там добавляют, что россия не решает водный кризис на ВОТ — она лишь пытается скрыть его последствия, а люди тем временем рискуют встретить зиму без воды и без гарантий, что оккупационные власти вообще смогут им помочь.

Напомним

На временно оккупированных территориях Запорожской области доступ к питьевой воде все больше превращается в привилегию.

Оккупанты в Херсонской области не ремонтируют инфраструктуру, но дают советы, как выживать без воды и света, — ЦНС08.08.26, 05:01 • 15322 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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