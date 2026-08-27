"Важливо – бути разом і посилювати одне одного" - Зеленський у Кишиневі зустрівся із Санду
Київ • УНН
У Кишиневі Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду. Лідери обговорили спільні безпекові, енергетичні та інфраструктурні можливості.
Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду і наголосив - працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових та енергетичних та можливостей, передає УНН.
Сьогодні в Кишиневі. Важлива зустріч із Маєю Санду. Ми працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей. Зараз це особливо важливо – бути разом і посилювати одне одного
Він нагадав, щоб днями Президентка Молдови була в Україні на День Незалежності.
Сьогодні Україна разом із Молдовою в її День незалежності. Друзі повинні бути пліч-о-пліч
Зеленський прибув до Кишинева на День незалежності Молдови: очікується тристороння зустріч27.08.26, 18:16 • 2578 переглядiв