"Важливо – бути разом і посилювати одне одного" - Зеленський у Кишиневі зустрівся із Санду

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду і наголосив - працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових та енергетичних та можливостей, передає УНН.

Сьогодні в Кишиневі. Важлива зустріч із Маєю Санду. Ми працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей. Зараз це особливо важливо – бути разом і посилювати одне одного