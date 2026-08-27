"Важно — быть вместе и усиливать друг друга" — Зеленский в Кишинёве встретился с Санду
Киев • УНН
В Кишинёве Владимир Зеленский встретился с Маей Санду. Лидеры обсудили общие возможности в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский в Кишинёве встретился с президентом Молдовы Майей Санду и подчеркнул — работаем, чтобы гарантировать больше общих возможностей в сфере безопасности и энергетики, передаёт УНН.
Сегодня в Кишинёве. Важная встреча с Майей Санду. Мы работаем, чтобы гарантировать больше общих возможностей в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры. Сейчас особенно важно быть вместе и усиливать друг друга
Он напомнил, что несколько дней назад президент Молдовы была в Украине на День независимости.
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Зеленский прибыл в Кишинёв на День независимости Молдовы: ожидается трёхсторонняя встреча27.08.26, 18:16 • 2346 просмотров