"Важно — быть вместе и усиливать друг друга" — Зеленский в Кишинёве встретился с Санду

Президент Украины Владимир Зеленский в Кишинёве встретился с президентом Молдовы Майей Санду и подчеркнул — работаем, чтобы гарантировать больше общих возможностей в сфере безопасности и энергетики, передаёт УНН.

Сегодня в Кишинёве. Важная встреча с Майей Санду. Мы работаем, чтобы гарантировать больше общих возможностей в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры. Сейчас особенно важно быть вместе и усиливать друг друга — сообщил Зеленский.

Он напомнил, что несколько дней назад президент Молдовы была в Украине на День независимости.

Сегодня Украина вместе с Молдовой в её День независимости. Друзья должны быть плечом к плечу — резюмировал Зеленский.

Зеленский прибыл в Кишинёв на День независимости Молдовы: ожидается трёхсторонняя встреча