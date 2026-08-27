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Зеленский прибыл в Кишинёв на День независимости Молдовы: ожидается трёхсторонняя встреча

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Зеленский прибыл в Кишинёв по приглашению Санду. Он проведёт двустороннюю встречу, а затем трёхсторонние переговоры с президентами Молдовы и Румынии.

Зеленский прибыл в Кишинёв на День независимости Молдовы: ожидается трёхсторонняя встреча

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинёв по приглашению Майи Санду на День независимости Молдовы. Об этом УНН сообщили в ОП.

Детали

Сегодня ожидается двусторонняя встреча с Санду, а затем трёхсторонняя — также с президентом Румынии Даном.

Добавим

В центре Кишинёва 27 августа по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Молдовы проходит военный парад. В нём принимают участие более 2000 военнослужащих из Молдовы и стран-партнёров. Также во время парада по площади проедет более 100 единиц военной и специальной техники.

В параде принимают участие военнослужащие Национальной армии, сотрудники министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, министерства юстиции и Службы государственной охраны и безопасности Молдовы.

Также маршем пройдут 150 ветеранов войны за независимость и территориальную целостность Молдовы из министерств обороны и внутренних дел.

В то же время в мероприятии принимают участие военнослужащие из Румынии, Украины, Литвы, Италии, Польши, Франции, Чехии, США и стран-партнёров.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Кишинёв
Майя Санду
Франция
Литва
Чешская Республика
Италия
Румыния
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Молдова
Польша