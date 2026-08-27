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Зеленський прибув до Кишинева на День незалежності Молдови: очікується тристороння зустріч

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Зеленський прибув до Кишинева на запрошення Санду. Він проведе двосторонню зустріч, а згодом тристоронні переговори з президентами Молдови й Румунії.

Зеленський прибув до Кишинева на День незалежності Молдови: очікується тристороння зустріч

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на запрошення Маї Санду на День Незалежності Молдови. Про це УНН повідомили в ОП.

Деталі

Сьогодні очікується двостороння зустріч із Санду, а потім тристороння ще і з президентом Румунії Даном.

Додамо

У центрі Кишинева 27 серпня з нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності Молдови проходить військовий парад. У ньому беруть участь понад 2000 військовослужбовців із Молдови та країн-партнерів. Також під час параду через площу проїде понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки.

У параді беруть участь військовослужбовці Національної армії, співробітники міністерства внутрішніх справ, Служби інформації та безпеки, міністерства юстиції та Служби державної охорони та безпеки Молдови.

Також маршем пройдуть 150 ветеранів війни за незалежність та територіальну цілісність Молдови з міністерств оборони та внутрішніх справ.

Водночас у заході беруть участь військові з Румунії, України, Литви, Італії, Польщі, Франції, Чехії, США та країн-партнерів.

Антоніна Туманова

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