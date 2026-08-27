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Зеленський обговорив з лідерами Молдови та Румунії енергетику, безпеку та шлях до ЄС

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Лідери України, Молдови та Румунії зустрілися в Кишиневі. Вони обговорили енергетику, інфраструктуру, безпеку й євроінтеграцію.

Зеленський обговорив з лідерами Молдови та Румунії енергетику, безпеку та шлях до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном. Говорили про спільну енергетичну роботу, інфраструктуру, розвиток безпекових спроможностей та європейську інтеграцію. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

"Тристороння зустріч із Маєю Санду та Нікушором Даном. Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, інфраструктуру, яка нас об’єднує і складає значну частину економічного потенціалу наших країн, розвиток безпекових спроможностей, нашу європейську інтеграцію", - написав Зеленський. 

Він зазначив, що "коли ти сусід росії, тобі треба максимально співпрацювати з усіма іншими сусідами, з усіма іншими вільними народами". 

"Це ключова передумова надійного захисту і взагалі розвитку. Нашим народам уже, на жаль, довелося відчути, що таке несвобода, і саме через москву. Це має залишитись у минулому. Тепер і назавжди ми повинні берегти нашу незалежність, нашу свободу, а отже, можливість розвивати саме свій власний потенціал, своє власне життя", - додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду і наголосив - працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових та енергетичних та можливостей. 

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Нікушор Дан
Кишинів
Telegram
Мая Санду
Румунія
Володимир Зеленський
Молдова