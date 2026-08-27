Зеленський обговорив з лідерами Молдови та Румунії енергетику, безпеку та шлях до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном. Говорили про спільну енергетичну роботу, інфраструктуру, розвиток безпекових спроможностей та європейську інтеграцію. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

"Тристороння зустріч із Маєю Санду та Нікушором Даном. Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, інфраструктуру, яка нас об’єднує і складає значну частину економічного потенціалу наших країн, розвиток безпекових спроможностей, нашу європейську інтеграцію", - написав Зеленський.

Він зазначив, що "коли ти сусід росії, тобі треба максимально співпрацювати з усіма іншими сусідами, з усіма іншими вільними народами".

"Це ключова передумова надійного захисту і взагалі розвитку. Нашим народам уже, на жаль, довелося відчути, що таке несвобода, і саме через москву. Це має залишитись у минулому. Тепер і назавжди ми повинні берегти нашу незалежність, нашу свободу, а отже, можливість розвивати саме свій власний потенціал, своє власне життя", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду і наголосив - працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових та енергетичних та можливостей.