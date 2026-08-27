Зеленский обсудил с лидерами Молдовы и Румынии энергетику, безопасность и путь в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в Кишинёве встретился с президенткой Молдовы Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном. Говорили о совместной энергетической работе, инфраструктуре, развитии оборонных возможностей и европейской интеграции. Об этом Зеленский написал в Telegram, передаёт УНН.

"Трёхсторонняя встреча с Майей Санду и Никушором Даном. Сегодня мы говорили о совместной энергетической работе, инфраструктуре, которая нас объединяет и составляет значительную часть экономического потенциала наших стран, развитии оборонных возможностей, нашей европейской интеграции", — написал Зеленский.

Он отметил, что "когда ты сосед россии, тебе нужно максимально сотрудничать со всеми другими соседями, со всеми другими свободными народами".

"Это ключевая предпосылка надёжной защиты и вообще развития. Нашим народам уже, к сожалению, пришлось почувствовать, что такое несвобода, и именно из-за москвы. Это должно остаться в прошлом. Теперь и навсегда мы должны беречь нашу независимость, нашу свободу, а значит, возможность развивать именно свой собственный потенциал, свою собственную жизнь", — добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Кишинёве встретился с президенткой Молдовы Майей Санду и подчеркнул — работаем, чтобы гарантировать больше общих оборонных и энергетических возможностей.