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У Молдові знайшли уламки дрона після нічної атаки рф на Україну. Санду відреагувала

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

У Молдові зафіксували три інциденти на тлі атаки рф на Україну. Біля Джурджулешти експерти виявили дві вирви та уламки дрона Geran.

У Молдові знайшли уламки дрона після нічної атаки рф на Україну. Санду відреагувала

У Молдові заявили про три інциденти з дронами на тлі нічної атаки рф на Україну, експерти МВС країни дослідили уламки дрона, знайдені біля Джурджулешти, президент Молдови Мая Санду засудила російські удари і заявила, що росія має зіткнутися зі значно сильнішим тиском, пише УНН з посиланням на eSP.md.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що після російських атак у ніч на 20 серпня на Україну поряд з державним кордоном було зафіксовано три інциденти.

Перший стався о 03:16. Системи спостереження Національної армії країни виявили та відстежували несанкціонований політ безпілотника.

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Другий інцидент стався приблизно о 3:45. Патруль Прикордонної поліції Джурджулешти побачив вибух на парковці для вантажівок в Україні. 

У МВС зазначили, що під час атак співробітники Прикордонної поліції, інших служб, які працювали в прикордонній зоні, а також люди біля пункту пропуску наражалися на небезпеку через атаку безпілотників, пише видання.

Третій інцидент зафіксували о 09:25. Мобільний патруль Прикордонної поліції Джурджулешти виявив на території Молдови приблизно за 1000 метрів від державного кордону вирву з уламками дрона. Серед знайдених частин були двигун, плата живлення та елементи пропелера.

Місце відразу оточили та повідомили про знахідку до служби 112. До досліджень підключилися технічно-вибухотехнічні групи Генерального інспекторату поліції та Інспекторату поліції Кагула.

Спочатку МВС країни повідомляло, що під час перевірки вибухового заряду не виявили.

Експерти знайшли дві вирви та частини дрона типу "Герань"

Згодом МВС Молдови опублікувало результати попереднього огляду місця біля Джурджулешт. Експерти виявили там дві вирви, що утворилися після вибуху.

Розмір першої становить приблизно 1,20×1,15 метра, другої - близько 3,70×3,90 метра. Глибина другої вирви становила близько 55 сантиметрів.

Усередині вирви виявили металеві уламки, що утворилися при детонації бойової частини.

Приблизно за шість метрів від однієї з вирв фахівці знайшли частини двигуна та численні інші компоненти безпілотника. За попередніми висновками експертів, ці уламки належать безпілотному літальному апарату типу Geran (Герань).

Дослідження продовжуються. Фахівці повинні встановити маршрут безпілотника та повністю відновити обставини події.

Президент Санду засудила російські удари

Президент Молдови Мая Санду прокоментувала ці події. Вона засудила нічні російські атаки на Україну, внаслідок яких "загинули мирні жителі та були пошкоджені житлові будинки, школа та лікарня".

"Наш повітряний простір знову було порушено, а дрон упав на території Молдови. росія має зіткнутися зі значно сильнішим тиском, щоб це припинилося", - заявила Санду.

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Юлія Шрамко

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