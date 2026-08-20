В Молдове обнаружили обломки дрона после ночной атаки рф на Украину. Санду отреагировала

В Молдове заявили о трех инцидентах с дронами на фоне ночной атаки рф на Украину, эксперты МВД страны исследовали обломки дрона, найденные возле Джурджулешт, президент Молдовы Майя Санду осудила российские удары и заявила, что россия должна столкнуться со значительно более сильным давлением, пишет УНН со ссылкой на eSP.md.

Детали

Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что после российских атак в ночь на 20 августа на Украину рядом с государственной границей было зафиксировано три инцидента.

Первый произошел в 03:16. Системы наблюдения Национальной армии страны обнаружили и отслеживали несанкционированный полет беспилотника.

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Второй инцидент произошел примерно в 3:45. Патруль Пограничной полиции Джурджулешт увидел взрыв на парковке для грузовиков в Украине.

В МВД отметили, что во время атак сотрудники Пограничной полиции, других служб, работавших в приграничной зоне, а также люди возле пункта пропуска подвергались опасности из-за атаки беспилотников, пишет издание.

Третий инцидент зафиксировали в 09:25. Мобильный патруль Пограничной полиции Джурджулешт обнаружил на территории Молдовы примерно в 1000 метрах от государственной границы воронку с обломками дрона. Среди найденных частей были двигатель, плата питания и элементы пропеллера.

Место сразу оцепили и сообщили о находке в службу 112. К исследованиям подключились технические и взрывотехнические группы Генерального инспектората полиции и Инспектората полиции Кагула.

Сначала МВД страны сообщало, что во время проверки взрывного заряда не обнаружили.

Эксперты нашли две воронки и части дрона типа "Герань"

Позже МВД Молдовы опубликовало результаты предварительного осмотра места возле Джурджулешт. Эксперты обнаружили там две воронки, образовавшиеся после взрыва.

Размер первой составляет примерно 1,20×1,15 метра, второй — около 3,70×3,90 метра. Глубина второй воронки составляла около 55 сантиметров.

Внутри воронки обнаружили металлические обломки, образовавшиеся при детонации боевой части.

Примерно в шести метрах от одной из воронок специалисты нашли части двигателя и многочисленные другие компоненты беспилотника. Согласно предварительным выводам экспертов, эти обломки принадлежат беспилотному летательному аппарату типа Geran (Герань).

Исследования продолжаются. Специалисты должны установить маршрут беспилотника и полностью восстановить обстоятельства происшествия.

Президент Санду осудила российские удары

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала эти события. Она осудила ночные российские атаки на Украину, в результате которых "погибли мирные жители и были повреждены жилые дома, школа и больница".

"Наше воздушное пространство снова было нарушено, а дрон упал на территории Молдовы. россия должна столкнуться со значительно более сильным давлением, чтобы это прекратилось", — заявила Санду.

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