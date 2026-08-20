В Молдове во время атаки рф на Украину зафиксировали залёт дрона, сообщили в Национальной армии страны в четверг, пишет УНН.

Детали

"Системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии обнаружили и отследили несанкционированный полёт сегодня, 20 августа, в 03:16. Беспилотник, предположительно типа Shahed 136 (Geran 2), незаконно пролетел над государственной границей Украины, населённым пунктом Котловина Ренийского района, в Республику Молдова, в направлении села Этулия автономного территориального образования Гагаузия", — указали в молдавском оборонном ведомстве.

Как указано, летательный объект военного характера покинул национальное воздушное пространство в 03:22 в направлении села Этулия по направлению к Украине". "Полёт произошёл после воздушных атак российской федерации на Украину минувшей ночью", — отмечается в сообщении.

Дополнение

рф атаковала юг Одесской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что россия нанесла удар по пункту пропуска на границе с Молдовой.

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