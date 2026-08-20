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В Румынии во время атаки РФ на Украину упал беспилотник

Киев • УНН

 • 3136 просмотра

Беспилотник вошёл в воздушное пространство Румынии возле Галаца и упал в уезде Тулча. Жертв и ущерба не зафиксировано.

В Румынии во время атаки РФ на Украину упал беспилотник

В Румынии в ночь на 20 августа во время атаки РФ на Украину зафиксировали залёт и падение дрона, сообщили в Минобороны страны в четверг, пишет УНН.

Детали

"В ночь со среды на четверг, 20 августа, в 02:23 система радиолокационного наблюдения Минобороны обнаружила группу воздушных целей вблизи границы с Украиной. Два самолёта F-18 Воздушно-космических сил Испании были подняты в воздух для мониторинга ситуации. Также вертолёт IAR-330 SOCAT Военно-воздушных сил Румынии вылетел для воздушной разведки", — говорится в сообщении.

Как указано, население в районе действия было оповещено. Сообщение RO-Alert было передано в 03:20.

"В 03:21 беспилотник вошёл в национальное воздушное пространство примерно в 13 километрах к востоку от муниципия Галац. В 03:24 экипаж вертолёта IAR-330 SOCAT сообщил, что цель упала примерно в 4 километрах к северо-востоку от города Гринду, уезд Тулча, в безлюдной местности. После столкновения летательного аппарата с землёй возник пожар, который потух сам. Сообщений о жертвах и материальном ущербе нет", — сообщили в Минобороны Румынии.

Как отмечается, "военная группа направляется к месту падения для обеспечения безопасности района".

Воздушная тревога, как сообщается, была прекращена в 03:52.

Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек20.08.26, 08:20 • 17369 просмотров

Юлия Шрамко

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