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У Румунії під час атаки рф на Україну впав дрон

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Дрон увійшов у повітряний простір Румунії біля Галаца та впав у повіті Тулча. Жертв і збитків не зафіксували.

У Румунії під час атаки рф на Україну впав дрон

У Румунії у ніч на 20 серпня під час атаки рф на Україну зафіксували заліт та падіння дрона, повідомили у Міноборони країни у четвер, пише УНН.

Деталі

"У ніч із середи на четвер, 20 серпня, о 02:23 система радіолокаційного спостереження Міноборони виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії були підняті в повітря для моніторингу ситуації. Також гелікоптер IAR-330 SOCAT Повітряних сил Румунії вилетів у повітряну розвідку", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, було оповіщення населення в районі дії. Повідомлення RO-Alert було передано о 03:20.

"О 03:21 безпілотник увійшов у національний повітряний простір приблизно за 13 кілометрів на схід від муніципалітету Галац. О 03:24 екіпаж гелікоптера IAR-330 SOCAT повідомив, що ціль впала приблизно за 4 кілометри на північний схід від міста Грінду, повіт Тулча, у безлюдній місцевості. Після зіткнення літального апарату з землею виникла пожежа, яка сама згасла. Повідомлень про жертв та матеріальні збитки немає", - повідомили у Міноборони Румунії.

Як зазначається, "військова група рухається до місця падіння для забезпечення безпеки району".

Повітряна тривога, як повідомляється, була припинена о 03:52.

Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей20.08.26, 08:20 • 1092 перегляди

Юлія Шрамко

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