Південь Одещини зазнав масованої російської атаки, є перебої зі світлом
Київ • УНН
росія атакувала цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Пошкоджено причепи з продуктами, постраждалих немає.
Південь Одеської області вночі зазнав масованої атаки рф, ціллю ворога стала цивільна інфраструктура, є перебої зі світлом, 13 тисяч абонентів знеструмлено, пошкоджено причепи вантажівок з продуктами, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.
Цієї ночі росіяни знову масовано атакували південь Одещини. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла залишаються 13 тис абонентів
З його слів, енергетики вже працюють над відновленням.
На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування
Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані, додав він.
"На щастя, постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - повідомив Кіпер.
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