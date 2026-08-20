Південь Одещини зазнав масованої російської атаки, є перебої зі світлом

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Південь Одеської області вночі зазнав масованої атаки рф, ціллю ворога стала цивільна інфраструктура, є перебої зі світлом, 13 тисяч абонентів знеструмлено, пошкоджено причепи вантажівок з продуктами, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.

Цієї ночі росіяни знову масовано атакували південь Одещини. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла залишаються 13 тис абонентів - написав Кіпер.

З його слів, енергетики вже працюють над відновленням.

На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування - зазначив голова ОВА.

Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані, додав він.

"На щастя, постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - повідомив Кіпер.

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