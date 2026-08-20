Юг Одесской области подвергся массированной российской атаке, наблюдаются перебои с электричеством

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Юг Одесской области ночью подвергся массированной атаке РФ, целью врага стала гражданская инфраструктура, есть перебои с электричеством, 13 тысяч абонентов обесточены, повреждены прицепы грузовиков с продуктами, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Этой ночью россияне вновь массированно атаковали юг Одесской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура. В результате атаки в нескольких населённых пунктах зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. По состоянию на утро без света остаются 13 тыс. абонентов - написал Кипер.

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением.

На ещё одной локации зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовых автомобилей с продуктами питания - отметил глава ОВА.

Возникшие пожары в настоящее время полностью ликвидированы, добавил он.

"К счастью, пострадавших нет. На местах происшествий продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - сообщил Кипер.

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