Юг Одесской области подвергся массированной российской атаке, наблюдаются перебои с электричеством
Киев • УНН
Россия атаковала гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Повреждены прицепы с продуктами, пострадавших нет.
Юг Одесской области ночью подвергся массированной атаке РФ, целью врага стала гражданская инфраструктура, есть перебои с электричеством, 13 тысяч абонентов обесточены, повреждены прицепы грузовиков с продуктами, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Этой ночью россияне вновь массированно атаковали юг Одесской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура. В результате атаки в нескольких населённых пунктах зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. По состоянию на утро без света остаются 13 тыс. абонентов
По его словам, энергетики уже работают над восстановлением.
На ещё одной локации зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовых автомобилей с продуктами питания
Возникшие пожары в настоящее время полностью ликвидированы, добавил он.
"К счастью, пострадавших нет. На местах происшествий продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - сообщил Кипер.
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