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У Молдові під час атаки рф на Україну фіксували заліт дрона

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Молдовські військові зафіксували політ дрона Shahed 136 з України до Гагаузії. Через шість хвилин він повернувся в Україну.

У Молдові під час атаки рф на Україну фіксували заліт дрона

У Молдові під час атаки рф на Україну фіксували заліт дрона, повідомили у Національній армії країни у четвер, пише УНН.

Деталі

"Системи спостереження за повітряним простором Національної армії виявили та відстежили несанкціонований політ сьогодні, 20 серпня, о 03:16. Безпілотник, попереднього типу Shahed 136 (Geran 2), незаконно пролетів над державним кордоном України, населеним пунктом Котловина Ренійського району до Республіки Молдова, у напрямку села Етулія, автономного територіального утворення Гагаузія", - вказали у молдовському оборонному відомстві.

Як вказано, літаючий об'єкт військового характеру покинув національний повітряний простір о 03:22 з напрямку села Етулія в напрямку України". "Політ відбувся після повітряних атак російської федерації на Україну минулої ночі", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

рф атакувала південь Одеської області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія вдарила по пункту пропуску на кордоні з Молдовою.

У Румунії під час атаки рф на Україну впав дрон20.08.26, 08:48 • 2288 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Повітряна тривога
Війна в Україні
Одеська область
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Молдова