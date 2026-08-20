У Молдові під час атаки рф на Україну фіксували заліт дрона
Київ • УНН
Молдовські військові зафіксували політ дрона Shahed 136 з України до Гагаузії. Через шість хвилин він повернувся в Україну.
У Молдові під час атаки рф на Україну фіксували заліт дрона, повідомили у Національній армії країни у четвер, пише УНН.
Деталі
"Системи спостереження за повітряним простором Національної армії виявили та відстежили несанкціонований політ сьогодні, 20 серпня, о 03:16. Безпілотник, попереднього типу Shahed 136 (Geran 2), незаконно пролетів над державним кордоном України, населеним пунктом Котловина Ренійського району до Республіки Молдова, у напрямку села Етулія, автономного територіального утворення Гагаузія", - вказали у молдовському оборонному відомстві.
Як вказано, літаючий об'єкт військового характеру покинув національний повітряний простір о 03:22 з напрямку села Етулія в напрямку України". "Політ відбувся після повітряних атак російської федерації на Україну минулої ночі", - зазначається у повідомленні.
Доповнення
рф атакувала південь Одеської області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія вдарила по пункту пропуску на кордоні з Молдовою.
У Румунії під час атаки рф на Україну впав дрон20.08.26, 08:48 • 2288 переглядiв