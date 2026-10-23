Молдова оголосила дипломата рф персоною нон грата після падіння дрона

Молдова оголосила співробітника російського посольства персоною нон грата. Про це повідомила президентка Молдови Мая Санду, пише УНН.

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За її словами, це стало відповіддю на інцидент у селі Кіштелніца Теленештського району, де безпілотник із вибухівкою впав приблизно за 100 метрів від житлового будинку.

Війна, яку веде росія, продовжує наражати на небезпеку життя громадян Молдови. Сьогодні російський ударний безпілотник "Герань" порушив наш повітряний простір і впав поблизу родинних будинків та енергетичного об'єкта - зазначила Санду.

Вона додала, що Кишинів "засуджує цей останній небезпечний акт".

Нагадаємо

Президентка Молдови Майя Санду заявила про нове порушення повітряного простору країни під час масованої атаки рф на Україну. За даними молдовської влади, над країною пролетіли 3 ракети та 2 безпілотники, уламки яких виявили у кількох районах

МЗС Молдови засудило інцидент із дроном і оголосило про вислання працівника посольства рф