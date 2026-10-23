Молдова объявила дипломата РФ персоной нон грата после падения дрона
Киев • УНН
Решение приняли после падения ударного дрона «Герань» со взрывчаткой возле дома в Теленештском районе. По словам Санду, война, которую ведёт Россия, продолжает подвергать опасности жизни граждан Молдовы.
Молдова объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду, пишет УНН.
Детали
По её словам, это стало ответом на инцидент в селе Киштельница Теленештского района, где беспилотник со взрывчаткой упал примерно в 100 метрах от жилого дома.
Война, которую ведёт Россия, продолжает подвергать опасности жизни граждан Молдовы. Сегодня российский ударный беспилотник "Герань" нарушил наше воздушное пространство и упал рядом с жилыми домами и энергетическим объектом
Она добавила, что Кишинёв "осуждает этот последний опасный акт".
Напомним
Президент Молдовы Майя Санду заявила о новом нарушении воздушного пространства страны во время массированной атаки РФ на Украину. По данным молдавских властей, над страной пролетели 3 ракеты и 2 беспилотника, обломки которых обнаружили в нескольких районах
МИД Молдовы осудил инцидент с дроном и объявил о высылке сотрудника посольства рф23.10.26, 19:35 • 3710 просмотров