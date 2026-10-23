МИД Молдовы осудил инцидент с дроном и объявил о высылке сотрудника посольства рф
Киев • УНН
Дрон со взрывчаткой упал в 100 метрах от дома в молдавском селе Киштельница. Кишинёв объявит дипломата рф персоной нон грата.
Министерство иностранных дел решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова и инцидент в селе Киштельница Теленештского района, где беспилотник со взрывчаткой упал примерно в 100 метрах от жилого дома, пишет УНН.
Этот инцидент является грубым нарушением суверенитета и безопасности Республики Молдова и представляет прямую угрозу безопасности граждан. Такие действия неприемлемы и в очередной раз демонстрируют риски, вызванные захватнической войной Российской Федерации против Украины
Республика Молдова призывает рф прекратить действия, которые ставят под угрозу региональную безопасность и жизни людей.
В связи с этим в ответ один из сотрудников посольства российской федерации в Кишинёве будет объявлен персоной нон грата.
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