МИД Молдовы осудил инцидент с дроном и объявил о высылке сотрудника посольства рф

Министерство иностранных дел решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова и инцидент в селе Киштельница Теленештского района, где беспилотник со взрывчаткой упал примерно в 100 метрах от жилого дома, пишет УНН.

Этот инцидент является грубым нарушением суверенитета и безопасности Республики Молдова и представляет прямую угрозу безопасности граждан. Такие действия неприемлемы и в очередной раз демонстрируют риски, вызванные захватнической войной Российской Федерации против Украины - говорится в сообщении.

Республика Молдова призывает рф прекратить действия, которые ставят под угрозу региональную безопасность и жизни людей.

В связи с этим в ответ один из сотрудников посольства российской федерации в Кишинёве будет объявлен персоной нон грата.

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