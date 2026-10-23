МЗС Молдови засудило інцидент із дроном і оголосило про вислання працівника посольства рф
Київ • УНН
Дрон із вибухівкою впав за 100 метрів від будинку в молдовському селі Кіштелніца. Кишинів оголосить дипломата рф персоною нон ґрата.
Міністерство закордонних справ рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова та інцидент у селі Кіштелніца Теленештського району, де безпілотник із вибухівкою впав приблизно за 100 метрів від житлового будинку, пише УНН.
Цей інцидент є грубим порушенням суверенітету та безпеки Республіки Молдова й становить пряму загрозу безпеці громадян. Такі дії є неприйнятними та вкотре демонструють ризики, спричинені загарбницькою війною Російської Федерації проти України
Республіка Молдова закликає рф припинити дії, які ставлять під загрозу регіональну безпеку та життя людей.
У зв’язку з цим у відповідь одного зі співробітників посольства російської федерації в Кишиневі буде оголошено персоною нон ґрата.
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