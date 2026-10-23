Біля узбережжя Румунії шукають трьох зниклих українських моряків із затонулого судна KHORYV

Біля узбережжя Румунії, де затонуло судно KHORYV, тривають пошуково-рятувальні роботи, ще троє громадян України - членів екіпажу залишаються зниклими безвісти, передає УНН із посиланням на МЗС.

Консульська посадова особа посольства України підтримує постійний зв’язок із представниками компетентних органів Румунії. Також встановлений контакт із менеджером компанії-роботодавця - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що відділ кадрів компанії спільно з юристами встановлюють контакт із родичами загиблого та інших членів екіпажу.

У МЗС повідомили про стан українських моряків із затонулого судна KHORYV

Нагадаємо

Удар дрона 23 жовтня потопив вантажне судно біля узбережжя Румунії в Чорному морі, вбивши щонайменше одного моряка, а ще троє вважаються зниклими безвісти. Президент Румунії Нікушор Дан звинуватив росію в ескалації атак на східному фланзі НАТО.