Біля узбережжя Румунії шукають трьох зниклих українських моряків із затонулого судна KHORYV
Київ • УНН
Після затоплення судна KHORYV біля Румунії троє українських членів екіпажу залишаються зниклими безвісти. Один моряк загинув.
Біля узбережжя Румунії, де затонуло судно KHORYV, тривають пошуково-рятувальні роботи, ще троє громадян України - членів екіпажу залишаються зниклими безвісти, передає УНН із посиланням на МЗС.
Консульська посадова особа посольства України підтримує постійний зв’язок із представниками компетентних органів Румунії. Також встановлений контакт із менеджером компанії-роботодавця
У МЗС додали, що відділ кадрів компанії спільно з юристами встановлюють контакт із родичами загиблого та інших членів екіпажу.
У МЗС повідомили про стан українських моряків із затонулого судна KHORYV23.10.26, 18:43 • 1886 переглядiв
Нагадаємо
Удар дрона 23 жовтня потопив вантажне судно біля узбережжя Румунії в Чорному морі, вбивши щонайменше одного моряка, а ще троє вважаються зниклими безвісти. Президент Румунії Нікушор Дан звинуватив росію в ескалації атак на східному фланзі НАТО.