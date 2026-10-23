У МЗС повідомили про стан українських моряків із затонулого судна KHORYV
Київ • УНН
Судно KHORYV із 14 членами екіпажу затонуло біля Констанци. Один українець загинув, четверо, включно з капітаном, у лікарні.
У Румунії затонуло судно Хорив, на борту якого перебували 14 членів екіпажу, серед яких були й українці. Є загиблий український моряк. Ще четверо українців, зокрема й капітан судна, потрапили до лікарні. Про це у коментарі для УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
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За наявною інформацією, судно KHORYV прямувало з турецького порту під прапором Коморських Островів. Воно затонуло поблизу румунського міста Констанца.
На борту перебували 14 членів екіпажу. За попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона. Посольство України в Румунії отримало інформацію від румунської сторони про одного загиблого моряка - громадянина України. Ще двоє членів екіпажу - громадян України не потребують медичної допомоги. Четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні. Ми вдячні румунським службам за порятунок українців
Наразі, посольство продовжує встановлювати обставини інциденту, місцеперебування та стан здоров’я врятованих громадян, підтримує зв’язок із компетентними органами Румунії.
Нагадаємо
Удар дрона 23 жовтня потопив вантажне судно біля узбережжя Румунії в Чорному морі, вбивши щонайменше одного моряка, а ще троє вважаються зниклими безвісти. Президент Румунії Нікушор Дан звинуватив росію в ескалації атак на східному фланзі НАТО.