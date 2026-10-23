У МЗС повідомили про стан українських моряків із затонулого судна KHORYV

Фото: DacianDracoMW3

У Румунії затонуло судно Хорив, на борту якого перебували 14 членів екіпажу, серед яких були й українці. Є загиблий український моряк. Ще четверо українців, зокрема й капітан судна, потрапили до лікарні. Про це у коментарі для УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Деталі

За наявною інформацією, судно KHORYV прямувало з турецького порту під прапором Коморських Островів. Воно затонуло поблизу румунського міста Констанца.

На борту перебували 14 членів екіпажу. За попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона. Посольство України в Румунії отримало інформацію від румунської сторони про одного загиблого моряка - громадянина України. Ще двоє членів екіпажу - громадян України не потребують медичної допомоги. Четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні. Ми вдячні румунським службам за порятунок українців – йдеться у повідомленні.

Наразі, посольство продовжує встановлювати обставини інциденту, місцеперебування та стан здоров’я врятованих громадян, підтримує зв’язок із компетентними органами Румунії.

Нагадаємо

Удар дрона 23 жовтня потопив вантажне судно біля узбережжя Румунії в Чорному морі, вбивши щонайменше одного моряка, а ще троє вважаються зниклими безвісти. Президент Румунії Нікушор Дан звинуватив росію в ескалації атак на східному фланзі НАТО.