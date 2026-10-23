В МИД сообщили о состоянии украинских моряков с затонувшего судна KHORYV

Фото: DacianDracoMW3

В Румынии затонуло судно «Хорив», на борту которого находились 14 членов экипажа, среди которых были и украинцы. Есть погибший украинский моряк. Еще четверо украинцев, в том числе капитан судна, попали в больницу. Об этом в комментарии для УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Детали

Согласно имеющейся информации, судно KHORYV следовало из турецкого порта под флагом Коморских Островов. Оно затонуло возле румынского города Констанца.

На борту находились 14 членов экипажа. По предварительной информации, причиной затопления мог стать удар дрона. Посольство Украины в Румынии получило от румынской стороны информацию об одном погибшем моряке — гражданине Украины. Еще двое членов экипажа — граждане Украины — не нуждаются в медицинской помощи. Четверо граждан Украины, включая капитана судна, были доставлены в больницу. Мы благодарны румынским службам за спасение украинцев — говорится в сообщении.

В настоящее время посольство продолжает устанавливать обстоятельства инцидента, местонахождение и состояние здоровья спасенных граждан, поддерживает связь с компетентными органами Румынии.

Напомним

Удар дрона 23 октября потопил грузовое судно у побережья Румынии в Черном море, убив по меньшей мере одного моряка, еще трое считаются пропавшими без вести. Президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в эскалации атак на восточном фланге НАТО.