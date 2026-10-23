У побережья Румынии ищут троих пропавших украинских моряков с затонувшего судна KHORYV
Киев • УНН
После затопления судна KHORYV у берегов Румынии трое украинских членов экипажа остаются пропавшими без вести. Один моряк погиб.
У побережья Румынии, где затонуло судно KHORYV, продолжаются поисково-спасательные работы, еще трое граждан Украины — членов экипажа остаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на МИД.
Консульское должностное лицо посольства Украины поддерживает постоянную связь с представителями компетентных органов Румынии. Также установлен контакт с менеджером компании-работодателя
В МИД добавили, что отдел кадров компании совместно с юристами устанавливает контакт с родственниками погибшего и других членов экипажа.
В МИД сообщили о состоянии украинских моряков с затонувшего судна KHORYV23.10.26, 18:43 • 1672 просмотра
Напомним
Удар дрона 23 октября потопил грузовое судно у побережья Румынии в Черном море, убив как минимум одного моряка, а еще трое считаются пропавшими без вести. Президент Румынии Никушор Дан обвинил россию в эскалации атак на восточном фланге НАТО.