У побережья Румынии ищут троих пропавших украинских моряков с затонувшего судна KHORYV

У побережья Румынии, где затонуло судно KHORYV, продолжаются поисково-спасательные работы, еще трое граждан Украины — членов экипажа остаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на МИД.

Консульское должностное лицо посольства Украины поддерживает постоянную связь с представителями компетентных органов Румынии. Также установлен контакт с менеджером компании-работодателя — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что отдел кадров компании совместно с юристами устанавливает контакт с родственниками погибшего и других членов экипажа.

В МИД сообщили о состоянии украинских моряков с затонувшего судна KHORYV

Напомним

Удар дрона 23 октября потопил грузовое судно у побережья Румынии в Черном море, убив как минимум одного моряка, а еще трое считаются пропавшими без вести. Президент Румынии Никушор Дан обвинил россию в эскалации атак на восточном фланге НАТО.