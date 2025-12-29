На пути в Украину: Умеров и Зеленский провели разговор с представителем США Уиткоффом
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров и Президент Украины Владимир Зеленский согласовали дальнейшие контакты и шаги со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Разговор состоялся на пути Умерова в Украину, он также постоянно на связи с европейскими советниками.
Только что по пути в Украину провели разговор со специальным представителем Президента США Стивом Виткоффом. К разговору присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Ключевое – согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги. Работа идет интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаем консультации и проработку пунктов в документах
Секретарь СНБО добавил, что также постоянно на связи с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности.
Договорились о следующих контактах в ближайшее время. Спасибо за конструктивное взаимодействие
Он также выразил благодарность президенту Дональду Трампу "за высокую интенсивность работы американской команды".
