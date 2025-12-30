$42.220.15
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
30 декабря, 04:26 • 12159 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 18594 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 20481 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 28058 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 29411 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22586 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23646 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 23100 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 21140 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Европейские лидеры соберутся, чтобы обсудить Украину во вторник - Варшава

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Европейские лидеры соберутся во вторник в 11:00 для обсуждения ситуации в Украине. Этот разговор является частью дипломатических переговоров высокого уровня, которые продолжаются с ноября.

Европейские лидеры соберутся, чтобы обсудить Украину во вторник - Варшава

Европейские лидеры соберутся во вторник, чтобы обсудить Украину, объявил представитель польского правительства Адам Шлапка в X, пишет УНН.

В 11:00 премьер-министр Дональд Туск примет участие в очередном разговоре европейских лидеров по Украине

- сообщил Шлапка.

Дополнение

Этот разговор, отмечает AFP, является частью дипломатических переговоров высокого уровня, продолжающихся с ноября, направленных на прекращение войны.

В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели телефонный разговор со спецпосланником США Стивом Виткоффом. Это произошло после предыдущего разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего обмена мнениями с европейскими лидерами.

На пути в Украину: Умеров и Зеленский провели разговор с представителем США Уиткоффом

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина