Европейские лидеры соберутся, чтобы обсудить Украину во вторник - Варшава
Киев • УНН
Европейские лидеры соберутся во вторник в 11:00 для обсуждения ситуации в Украине. Этот разговор является частью дипломатических переговоров высокого уровня, которые продолжаются с ноября.
Европейские лидеры соберутся во вторник, чтобы обсудить Украину, объявил представитель польского правительства Адам Шлапка в X, пишет УНН.
В 11:00 премьер-министр Дональд Туск примет участие в очередном разговоре европейских лидеров по Украине
Дополнение
Этот разговор, отмечает AFP, является частью дипломатических переговоров высокого уровня, продолжающихся с ноября, направленных на прекращение войны.
В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели телефонный разговор со спецпосланником США Стивом Виткоффом. Это произошло после предыдущего разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего обмена мнениями с европейскими лидерами.
На пути в Украину: Умеров и Зеленский провели разговор с представителем США Уиткоффом29.12.25, 16:22 • 3022 просмотра