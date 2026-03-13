Туск отреагировал на вето Навроцкого и запустил план Б для перевооружения

Эксклюзив
14:21 • 9316 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
12:53 • 20462 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 18450 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 36491 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 61669 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 91938 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 43504 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 28074 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21320 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 24034 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Популярные новости
Цены на нефть растут, несмотря на временное ослабление санкций США против России13 марта, 05:55 • 4114 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 37739 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 34886 просмотра
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19 • 17435 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 13912 просмотра
публикации
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком15:41 • 694 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
14:21 • 9336 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 20478 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 35008 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 37843 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 13997 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 35008 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 28157 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 27764 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 25874 просмотра
Туск отреагировал на вето Навроцкого и запустил план Б для перевооружения

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Правительство Польши приняло программу Polska Zbrojna после вето президента на закон о 200 млрд злотых. Минобороны будет координировать средства SAFE через спецфонд.

Туск отреагировал на вето Навроцкого и запустил план Б для перевооружения

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство было готово к возможному вето президента Кароля Навроцкого на законопроект о программе перевооружения ЕС SAFE. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Подробности

Глава польского правительства заявил, что был готов к такой возможности. Он подчеркнул, что правительство хотело вместе с президентом торжественно открыть программу SAFE в 27-ю годовщину вступления Польши в НАТО.

В то же время пресс-служба польского правительства сообщила, что на чрезвычайном заседании правительство приняло постановление о программе "Polska Zbrojna".

Это план "Б" после наложения вето Президентом на закон, позволявший использовать почти 200 млрд злотых из программы SAFE

- говорится в сообщении правительства.

Данная программа предусматривает следующее:

  • министр обороны будет играть ведущую роль в координации выполнения задач, финансируемых из SAFE;
    • защита бюджета Министерства национальной обороны гарантируется;
      • кредит от SAFE банк Gospodarstwa Krajowego передаст в Фонд поддержки вооруженных сил;
        • предоставляется антикоррупционное и контрразведывательное прикрытие, связанное с использованием денег от SAFE.

          Напомним

          Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал план SAFE 0% для модернизации армии.

          Евгений Устименко

          ПолитикаНовости Мира
          Техника
          Государственный бюджет
          Злотый
          НАТО
          Дональд Туск
          Польша