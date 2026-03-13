Туск отреагировал на вето Навроцкого и запустил план Б для перевооружения

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство было готово к возможному вето президента Кароля Навроцкого на законопроект о программе перевооружения ЕС SAFE. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Подробности

Глава польского правительства заявил, что был готов к такой возможности. Он подчеркнул, что правительство хотело вместе с президентом торжественно открыть программу SAFE в 27-ю годовщину вступления Польши в НАТО.

В то же время пресс-служба польского правительства сообщила, что на чрезвычайном заседании правительство приняло постановление о программе "Polska Zbrojna".

Это план "Б" после наложения вето Президентом на закон, позволявший использовать почти 200 млрд злотых из программы SAFE - говорится в сообщении правительства.

Данная программа предусматривает следующее:

министр обороны будет играть ведущую роль в координации выполнения задач, финансируемых из SAFE;

защита бюджета Министерства национальной обороны гарантируется;

кредит от SAFE банк Gospodarstwa Krajowego передаст в Фонд поддержки вооруженных сил;

предоставляется антикоррупционное и контрразведывательное прикрытие, связанное с использованием денег от SAFE.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал план SAFE 0% для модернизации армии.