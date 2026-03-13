Туск отреагировал на вето Навроцкого и запустил план Б для перевооружения
Киев • УНН
Правительство Польши приняло программу Polska Zbrojna после вето президента на закон о 200 млрд злотых. Минобороны будет координировать средства SAFE через спецфонд.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство было готово к возможному вето президента Кароля Навроцкого на законопроект о программе перевооружения ЕС SAFE. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.
Глава польского правительства заявил, что был готов к такой возможности. Он подчеркнул, что правительство хотело вместе с президентом торжественно открыть программу SAFE в 27-ю годовщину вступления Польши в НАТО.
В то же время пресс-служба польского правительства сообщила, что на чрезвычайном заседании правительство приняло постановление о программе "Polska Zbrojna".
Это план "Б" после наложения вето Президентом на закон, позволявший использовать почти 200 млрд злотых из программы SAFE
Данная программа предусматривает следующее:
- министр обороны будет играть ведущую роль в координации выполнения задач, финансируемых из SAFE;
- защита бюджета Министерства национальной обороны гарантируется;
- кредит от SAFE банк Gospodarstwa Krajowego передаст в Фонд поддержки вооруженных сил;
- предоставляется антикоррупционное и контрразведывательное прикрытие, связанное с использованием денег от SAFE.
Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал план SAFE 0% для модернизации армии.