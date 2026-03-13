Туск відреагував на вето Навроцького та запустив план Б для переозброєння

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд був готовий до можливого вето президента Кароля Навроцького на законопроєкт про програму переозброєння ЄС SAFE. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polska Agencja Prasowa.

Деталі

Глава польського уряду заявив, що був готовий до такої можливості. Він підкреслив, що уряд хотів разом з президентом урочисто відкрити програму SAFE в 27-му річницю вступу Польщі до НАТО.

Водночас пресслужба польського уряду повідомила, що на надзвичайному засіданні уряд ухвалив постанову щодо програми "Polska Zbrojna".

Це план "Б" після накладення вето Президентом на закон, що дозволяв використати майже 200 млрд злотих із програми SAFE - йдеться в дописі уряду.

Дана програма передбачає наступне:

міністр оборони відіграватиме провідну роль у координації виконання завдань, що фінансуються з SAFE;

захист бюджету Міністерства національної оборони гарантується;

позику від SAFE банк Gospodarstwa Krajowego передасть до Фонду підтримки збройних сил;

надається антикорупційне та контррозвідувальне прикриття, пов'язане з використанням грошей від SAFE.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював план SAFE 0% для модернізації армії.