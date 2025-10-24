У 4-х областях України викрито учасників мережі викрадення автомобілів преміумкласу
Знешкоджено дію схеми, до якої причетні викрадачі автівок у країнах Європейського Союзу. У межах спецоперації Matador проведено обшуки, виявлено уліки та фігурантів викрадання машин Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інших. Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
У межах спецоперації Matador за участі Європолу, Євроюсту та правоохоронців Франції, Іспанії, Польщі, Латвії, Німеччини й України, здійснено нові викриття на основі обшуків, які були проведені у низці областей України.
Викрито учасників міжнародного угруповання, що викрадало авто в ЄС
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі ГСУ Нацполіції спільно з оперативниками ДСР провели нові обшуки у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
Під час слідчих дій вилучено документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази, що підтверджують діяльність міжнародного угруповання, яке викрадало автомобілі преміумкласу в країнах ЄС.
Серед викрадених — Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інші.
Декілька років тому, убло викрито та припинено діяльність злочинної групи, яка на території Києва та області незаконно заволоділа автомобілями марки "Toyota", вартістю 6 млн гривень.
