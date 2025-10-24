В 4-х областях Украины разоблачены участники сети угона автомобилей премиум-класса
Киев • УНН
Спецоперация Matador с участием Европола и правоохранителей шести стран разоблачила международную группировку, угонявшую автомобили премиум-класса в ЕС. Проведены обыски в Украине, изъяты доказательства и установлены фигуранты, причастные к угону Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и других авто.
Обезврежена схема, к которой причастны угонщики автомобилей в странах Европейского Союза. В рамках спецоперации Matador проведены обыски, обнаружены улики и фигуранты угона машин Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и других. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Подробности
В рамках спецоперации Matador с участием Европола, Евроюста и правоохранителей Франции, Испании, Польши, Латвии, Германии и Украины, осуществлены новые разоблачения на основе обысков, которые были проведены в ряде областей Украины.
Разоблачены участники международной группировки, угонявшей авто в ЕС
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи ГСУ Нацполиции совместно с оперативниками ДСР провели новые обыски в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях.
В ходе следственных действий изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие деятельность международной группировки, которая угоняла автомобили премиум-класса в странах ЕС.
Среди угнанных — Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и другие.
Напомним
Несколько лет назад была разоблачена и прекращена деятельность преступной группы, которая на территории Киева и области незаконно завладела автомобилями марки "Toyota" стоимостью 6 млн гривен.
СБУ разоблачила 12 мошенников, которые наладили схему продажи автомобилей на фронт05.10.23, 00:07 • 572517 просмотров