$41.900.14
48.550.18
ukenru
8986 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
15713 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
12528 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
23577 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
13320 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 13895 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 18122 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31066 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29534 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29787 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
В 4-х областях Украины разоблачены участники сети угона автомобилей премиум-класса

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Спецоперация Matador с участием Европола и правоохранителей шести стран разоблачила международную группировку, угонявшую автомобили премиум-класса в ЕС. Проведены обыски в Украине, изъяты доказательства и установлены фигуранты, причастные к угону Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и других авто.

В 4-х областях Украины разоблачены участники сети угона автомобилей премиум-класса

Обезврежена схема, к которой причастны угонщики автомобилей в странах Европейского Союза. В рамках спецоперации Matador проведены обыски, обнаружены улики и фигуранты угона машин Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и других. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

В рамках спецоперации Matador с участием Европола, Евроюста и правоохранителей Франции, Испании, Польши, Латвии, Германии и Украины, осуществлены новые разоблачения на основе обысков, которые были проведены в ряде областей Украины.

Разоблачены участники международной группировки, угонявшей авто в ЕС

- передает Офис Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи ГСУ Нацполиции совместно с оперативниками ДСР провели новые обыски в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях.

В ходе следственных действий изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие деятельность международной группировки, которая угоняла автомобили премиум-класса в странах ЕС.

Среди угнанных — Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и другие.

Напомним

Несколько лет назад была разоблачена и прекращена деятельность преступной группы, которая на территории Киева и области незаконно завладела автомобилями марки "Toyota" стоимостью 6 млн гривен.

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Техника
Обыск
Европол
Национальная полиция Украины
Львовская область
Винницкая область
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
Toyota
Латвия
Франция
Испания
Германия
Украина
Киев
Польша