СБУ разоблачила 12 мошенников, которые наладили схему продажи автомобилей на фронт
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. При процессуальном руководстве прокуроров офиса Генерального прокурора разоблачена и ликвидирована мошенническая схема по продаже несуществующих автомобилей для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии на Житомирщине за ограбление и кражи. Также в состав группы входило шестеро граждан «на свободе» в г. Киеве, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Участники организованной группы обманывали украинских военных и волонтеров, которые обращались к ним для приобретения автомобилей. А в дальнейшем завладевали денежными средствами.
Для реализации мошеннической сделки они размещали в социальной сети объявления о продаже автомобилей и даже обещали доставить их на фронт. Во время телефонных разговоров рассказывали вымышленные истории о том, что их родственники также воюют, они хотят помочь воинам и готовы лично доставить автомобиль к линии фронта. Зато, как только получали деньги, переставали выходить на связь и исчезали.
Участники группы «на свободе» получали деньги на открытые карточные счета, небольшую часть оставляли себе, а оставшуюся – пересылали организаторам схемы, которые распределяли средства между другими сообщниками.
Следствие установило, что фигуранты обещали продать авто по ценам ниже рыночных.
На сегодняшний день установлено 22 пострадавших. В то же время полученные во время следствия данные свидетельствуют, что их количество значительно больше.
Сейчас всем участникам сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК Украины).
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