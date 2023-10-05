СБУ викрила 12 шахраїв, які налагодили схему продажу автівок на фронт

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За даними слідства, два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро громадян «на волі» у м. Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Учасники організованої групи ошукували українських військових та волонтерів, які зверталися до них для придбання автівок. А в подальшому заволодівали грошовими коштами.

Для реалізації шахрайської оборудки вони розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автомобілів і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Під час телефонних розмов розповідали вигадані історії про те, що їхні родичі також воюють, вони хочуть допомогти воїнам і готові особисто доставити автомобіль до лінії фронту. Натомість, як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали.

Учасники групи «на волі» отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали організаторам схеми, які розподіляли кошти між іншими спільниками.

Слідство встановило, що фігуранти обіцяли продати авто за цінами, нижчими за ринкові.

На сьогодні встановлено 22 потерпілих. Водночас отримані під час слідства дані свідчать, що їхня кількість значно більша.

Наразі усім учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).

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