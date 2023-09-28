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Викрито злочинну організацію, учасники якої ошукали громадян ЄС на десятки мільйонів грн

Викрито злочинну організацію, учасники якої ошукали громадян ЄС на десятки мільйонів грн

Київ • УНН

 • 235839 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Україні викрито злочинну організацію, учасники якої ошукали громадян ЄС на десятки мільйонів гривень. Її учасники використовували «фішинг» та привласнювали кошти з рахунків громадян Чехії, Польщі й інших країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Цитата

«У межах міжнародного співробітництва українські правоохоронці разом з Національною агенцією по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію щодо затримання учасників злочинної організації», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури трьом організаторам та п’ятьом виконавцям повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та шахрайстві (ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України).

«За даними слідства, злочинна організація діяла на території України з 2021 року. Її учасники використовували «фішинг» та привласнювали кошти з рахунків громадян Чехії, Польщі й інших країн ЄС. Лише з лютого 2023 року організатори з використанням платіжних систем, криптогаманців та незаконних обмінних пунктів отримали майже 1 мільйон доларів США прибутків», - зазначається в повідомленні.

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Прокуратура повідомляє, що з метою масштабування злочинної діяльності та конспірації організатори залучали учасників найчисельнішої низової ланки – «воркерів» через закритий Телеграм-канал.

«Своїх жертв обирали на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Так звані «воркери» вели листування з продавцями різноманітних товарів. Надалі, домовившись про умови купівлі-продажу, вони переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями, які імітують сторінки онлайн-сервісів для оплати товарів чи послуг», - інформує прокуратура.

Так, отримавши від потерпілих дані їх банківських карток, підозрювані здійснювали переказ коштів на підконтрольні організаторам банківські картки.

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«27 вересня 2023 року українськими правоохоронцями спільно з колегами з Чеської Республіки проведено 29 одночасних обшуків в офісах угруповання, за адресами проживання учасників схеми у м. Києві, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській та Чернігівській областях. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 6 автомобілів, 75 тис доларів США та інші речові докази, що свідчать про злочинну діяльність», - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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