Разоблачена преступная организация, участники которой обманули граждан ЕС на десятки миллионов грн

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Украине разоблачена преступная организация, участники которой обманули граждан ЕС на десятки миллионов гривен. Ее участники использовали «фишинг» и присваивали средства со счетов граждан Чехии, Польши и других стран ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.