Разоблачена преступная организация, участники которой обманули граждан ЕС на десятки миллионов грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Украине разоблачена преступная организация, участники которой обманули граждан ЕС на десятки миллионов гривен. Ее участники использовали «фишинг» и присваивали средства со счетов граждан Чехии, Польши и других стран ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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«В рамках международного сотрудничества украинские правоохранители вместе с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики провели масштабную спецоперацию по задержанию участников преступной организации», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры трем организаторам и пяти исполнителям сообщено о подозрении в участии в преступной организации и мошенничестве (ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины).
«По данным следствия, преступная организация действовала на территории Украины с 2021 года. Ее участники использовали «фишинг» и присваивали средства со счетов граждан Чехии, Польши и других стран ЕС. Только с февраля 2023 года организаторы с использованием платежных систем, криптокошельков и незаконных обменных пунктов получили почти 1 миллион долларов США прибыли», - отмечается в сообщении.
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Прокуратура сообщает, что с целью масштабирования преступной деятельности и конспирации организаторы привлекали участников многочисленного низового звена – «воркеров» через закрытый Телеграм-канал.
«Своих жертв выбирали на чешских торговых интернет-площадках. Так называемые «воркеры» вели переписку с продавцами различных товаров. В дальнейшем, договорившись об условиях купли-продажи, они убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам, которые имитируют страницы онлайн-сервисов для оплаты товаров или услуг», - информирует прокуратура.
Так, получив от потерпевших данные их банковских карт, подозреваемые осуществляли перевод средств на подконтрольные организаторам банковские карты.
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«27 сентября 2023 года украинскими правоохранителями совместно с коллегами из Чешской Республики проведено 29 одновременных обысков в офисах группировки, по адресам проживания участников схемы в г. Киеве, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Черниговской областях. Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, 6 автомобилей, 75 тыс долларов США и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности», - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.