ДБР викрило call-центр у Дніпрі, який обкрадав українців на роботі в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Правоохоронці викрили та блокували роботу шахрайського call-центру у Дніпрі. Зловмисники вкрали щонайменше пів мільйона гривень з рахунків українців, які працюють у Польщі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.
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"Встановлено, що організували роботу кол-центру місцеві кримінальні авторитети, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою", - вказали у ДБР.
«Під час спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків, вилучили близько 2 млн гривень готівки в різній валюті, автівки преміумкласу, чорнові записи, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів. Затримано 13 осіб, у тому числі двох місцевих кримінальних авторитетів, яким повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Аферисти, як повідомляється, вели свою діяльність в звичайній квартирі в Дніпрі, яку вони переробили під офіс. Під час дзвінків шахраї представлялися як представники польських банків та повідомляли, що рахунок жертви заблоковано. Під час спілкування працівники кол-центру просили людей встановлювати на телефон спеціальний додаток, через який зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків.
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