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ГБР разоблачило call-центр в Днепре, который обворовывал украинцев на работе в Польше

ГБР разоблачило call-центр в Днепре, который обворовывал украинцев на работе в Польше

Киев • УНН

 • 196005 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили и блокировали работу мошеннического call-центра в Днепре. Злоумышленники украли не менее полумиллиона гривен со счетов украинцев, работающих в Польше. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Цитата

"Установлено, что организовали работу колл-центра местные криминальные авторитеты, а прикрывал их деятельность правоохранитель с руководящей должностью", - указали в ГБР.

«Во время спецоперации правоохранители провели 40 обысков, изъяли около 2 млн гривен наличных в разной валюте, автомобили премиум-класса, черновые записи, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов. Задержаны 13 человек, в том числе два местных криминальных авторитета, которым сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней и мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Аферисты, как сообщается, вели свою деятельность в обычной квартире в Днепре, которую они переделали под офис. Во время звонков мошенники представлялись как представители польских банков и сообщали, что счет жертвы заблокирован. Во время общения работники колл-центра просили людей устанавливать на телефон специальное приложение, через которое злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам.

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