Приховала крадіжку $20 млн з "Укртатнафти" 24 лютого 2022 року: працівниця банку постане перед судом
Київ • УНН
Заступницю керівника департаменту комерційного банку звинувачують у незаконному виведенні $20 млн з державної нафтокомпанії. Вона приховала злочин, використавши підроблений контракт та знищивши оригінали документів.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника керівника департаменту одного з комерційних банків. Жінку звинувачують у незаконному виведенні 20 млн доларів з державної нафтокомпанії "Укртатнафта" у перший день повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, жінка приховала злочин, внаслідок якого з рахунку великої нафтопереробної компанії, що наразі перебуває у державній власності, незаконно вивели 20 млн доларів США.
Слідчі також встановили, що 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне російське вторгнення в Україну, організована група осіб під керівництвом члена наглядової ради підприємства використала підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні рахунки на оплату, післля чого незаконно перерахувала вказану суму на рахунок іноземної компанії, підконтрольній члену наглядової ради.
Співробітниця банку, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла неправдиві відомості до копії підробленого контракту про нібито його завчасне надходження до банку. Також вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що забезпечило прикриття незаконної транзакції.
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