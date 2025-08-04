Сокрыла кражу $20 млн из госнефтекомпании 24 февраля 2022 года: сотрудница банка предстанет перед судом
Киев • УНН
Заместителя руководителя департамента коммерческого банка обвиняют в незаконном выводе $20 млн из государственной нефтяной компании. Она скрыла преступление, использовав поддельный контракт и уничтожив оригиналы документов.
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя руководителя департамента одного из коммерческих банков. Женщину обвиняют в незаконном выводе 20 млн долларов из государственной нефтяной компании в первый день полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, женщина скрыла преступление, в результате которого со счета крупной нефтеперерабатывающей компании, которая сейчас находится в государственной собственности, незаконно вывели 20 млн долларов США.
Следователи также установили, что 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, организованная группа лиц под руководством члена наблюдательного совета предприятия использовала поддельный контракт на поставку сырой нефти и фиктивные счета на оплату, после чего незаконно перечислила указанную сумму на счет иностранной компании, подконтрольной члену наблюдательного совета.
Сотрудница банка, злоупотребляя своим служебным положением, внесла ложные сведения в копию поддельного контракта о якобы его заблаговременном поступлении в банк. Также она уничтожила оригиналы настоящего контракта и платежных документов, что обеспечило прикрытие незаконной транзакции.
Напомним
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