Мандат JIT "Справа України" продовжено ще на два роки - Кравченко
Київ • УНН
Генпрокурор Кравченко підписав документ про продовження роботи JIT у Харкові. Група розслідує воєнні злочини рф та депортацію українських дітей.
Мандат на продовження діяльності Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team) "Справа України" було продовжено ще на два роки. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Сьогодні від імені України підписав документи про продовження діяльності Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team) "Справа України"
JIT – найбільша у світі слідча група, яка з 2022 року розслідує найтяжчі міжнародні злочини, вчинені через російську агресію проти України.
Символічно, що підписання відбулося у незламному Харкові – місті, яке щодня нагадує, заради чого ця робота триває
Кравченко зазначив, що наразі JIT об’єднує Україну, Литву, Латвію, Польщу, Естонію, Румунію та Словаччину. Учасниками групи є Євроюст, Європол та, вперше в історії, Офіс прокурора МКС.
Є конкретні результати: справи вже розглядаються у судах, встановлюються підозрювані, відбуваються екстрадиції. Зокрема, у 2025 році Україна передала Литві підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів для кримінального переслідування
Крім того, розповів генпрокурор, група розширює юрисдикцію на злочини проти українських дітей: незаконну депортацію, примусову зміну громадянства, передачу до російських родин.
Продовження мандату JIT – запорука ефективного міжнародного правосуддя та невідворотності покарання. Зокрема, в рамках майбутнього Спеціального трибуналу
