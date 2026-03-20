Мандат JIT "Дело Украины" продлен еще на два года - Кравченко

Мандат на продолжение деятельности Совместной следственной группы (Joint Investigation Team) "Дело Украины" был продлен еще на два года. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня от имени Украины подписал документы о продолжении деятельности Совместной следственной группы (Joint Investigation Team) "Дело Украины" - написал Кравченко в Telegram.

JIT – крупнейшая в мире следственная группа, которая с 2022 года расследует самые тяжкие международные преступления, совершенные из-за российской агрессии против Украины.

Символично, что подписание состоялось в несокрушимом Харькове – городе, который ежедневно напоминает, ради чего эта работа продолжается - добавил Генеральный прокурор.

Кравченко отметил, что сейчас JIT объединяет Украину, Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Румынию и Словакию. Участниками группы являются Евроюст, Европол и, впервые в истории, Офис прокурора МУС.

Есть конкретные результаты: дела уже рассматриваются в судах, устанавливаются подозреваемые, происходят экстрадиции. В частности, в 2025 году Украина передала Литве подозреваемого в совершении военных преступлений для уголовного преследования - говорится в сообщении.

Кроме того, рассказал генпрокурор, группа расширяет юрисдикцию на преступления против украинских детей: незаконную депортацию, принудительную смену гражданства, передачу в российские семьи.

Продление мандата JIT – залог эффективного международного правосудия и неотвратимости наказания. В частности, в рамках будущего Специального трибунала - подчеркнул Кравченко.

