Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке
В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель
США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
Мандат JIT "Дело Украины" продлен еще на два года - Кравченко

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Генпрокурор Кравченко подписал документ о продлении работы JIT в Харькове. Группа расследует военные преступления РФ и депортацию украинских детей.

Мандат JIT "Дело Украины" продлен еще на два года - Кравченко

Мандат на продолжение деятельности Совместной следственной группы (Joint Investigation Team) "Дело Украины" был продлен еще на два года. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня от имени Украины подписал документы о продолжении деятельности Совместной следственной группы (Joint Investigation Team) "Дело Украины"

- написал Кравченко в Telegram.

JIT – крупнейшая в мире следственная группа, которая с 2022 года расследует самые тяжкие международные преступления, совершенные из-за российской агрессии против Украины.

Символично, что подписание состоялось в несокрушимом Харькове – городе, который ежедневно напоминает, ради чего эта работа продолжается

- добавил Генеральный прокурор.

Кравченко отметил, что сейчас JIT объединяет Украину, Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Румынию и Словакию. Участниками группы являются Евроюст, Европол и, впервые в истории, Офис прокурора МУС.

Есть конкретные результаты: дела уже рассматриваются в судах, устанавливаются подозреваемые, происходят экстрадиции. В частности, в 2025 году Украина передала Литве подозреваемого в совершении военных преступлений для уголовного преследования

- говорится в сообщении.

Кроме того, рассказал генпрокурор, группа расширяет юрисдикцию на преступления против украинских детей: незаконную депортацию, принудительную смену гражданства, передачу в российские семьи.

Продление мандата JIT – залог эффективного международного правосудия и неотвратимости наказания. В частности, в рамках будущего Специального трибунала

- подчеркнул Кравченко.

