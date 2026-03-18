Шахраї ошукували громадян ЄС у схемі на €300 тис. через колцентр з "дропами", їх викрили у межах міжнародної кібероперації - Генпрокурор
Двоє українців через колцентр ошукали громадян Латвії під виглядом інвестицій та банківських працівників. Зловмисникам уже повідомлено про підозру.
У межах міжнародної кібероперації "Scammer" Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми на 300 тис. євро з обманом громадян ЄС із залученням колцентру та "дропів", повідомив у середу Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.
Міжнародна кібероперація "Scammer": Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми на 300 тис. євро. У межах спільної слідчої групи (JIT) України та Латвії під час міжнародної кібероперації "Scammer", що проходить за підтримки Європолу та Євроюсту, викрито двох українців, причетних до роботи шахрайського кол-центру.
Деталі
За даними Генпрокурора, "зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції". "Після цього отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб", повідомив він.
"Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Сума збитків перевищує 300 тисяч євро", - зазначив Кравченко.
Як повідомив Генпрокурор, учасники схеми − 25-річна жінка та 24-річний чоловік. "Вони підшуковували так званих "дропів", відкривали на їхні імена рахунки у європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки", - вказав він.
Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців, з його слів, учасників групи викрито за місцем проживання.
"Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом)", - повідомив Кравченко.
"Слідство триває. Встановлюються інші причетні особи. Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.
