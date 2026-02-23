$43.270.01
У Дніпрі шахраї заробляли на обмані громадян ЄС з криптою через колцентри, у них знайшли елітні авто і мільйони у валюті - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Міжнародна слідча група викрила мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі, що ошукували громадян ЄС на криптоінвестуванні. Вилучено елітні авто та мільйони у різній валюті, затримано 11 осіб.

У Дніпрі шахраї заробляли на обмані громадян ЄС з криптою через колцентри, у них знайшли елітні авто і мільйони у валюті - Генпрокурор

Міжнародна слідча група у межах масштабної спецоперації викрила мережу шахрайських колцентрів у Дніпрі, де ошукували громадян ЄС на "криптоінвестуванні", правоохоронці провели понад 30 обшуків, серед вилученого - елітні автомобілі і мільйони у різній валюті, затримано 11 підозрюваних, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами Латвії та Литви проведено масштабну спецоперацію "VENI, VIDI, VICI". У межах міжнародної спільної слідчої групи за координації Євроюсту ліквідовано мережу шахрайських колцентрів, які діяли у Дніпрі. Учасники злочинної організації до складу якої входили 11 місцевих жителів ошукували громадян держав - членів ЄС за схемою подвійного обману

- повідомив Кравченко.

За даними Генпрокурора, першим етапом було "псевдоінвестування".

"Оператори телефонували громадянам країн ЄС та пропонували "вигідні інвестиції" у криптовалюту, використовуючи популярні платформи. Через віддалений доступ до гаджетів потерпілих їм допомагали відкривати криптогаманці, створювали ілюзію зростання прибутку у фіктивних додатках та інколи навіть повертали невеликі суми, щоб переконати внести більше. Щойно людина намагалася вивести всі кошти − зв’язок обривався", - розповів Кравченко.

З його слів, "етап другий − "повернення активів"".

"Тим самим потерпілим через месенджери пропонували "допомогу юристів" у поверненні втраченого. Використовуючи вигадані імена, надсилали згенеровані документи та відео й виманювали кошти повторно під виглядом "комісій" чи "страхових внесків". Отримані гроші конвертували у криптовалюту, виводили через мережу підконтрольних осіб та розподіляли між учасниками", - повідомив Генпрокурор.

Наразі встановлено 9 потерпілих громадян Латвії та Литви. Сума завданих їм збитків перевищує 8 млн грн. Під час спецоперації проведено понад 30 обшуків

- вказав Кравченко.

Зі слів Генпрокурор, "вилучено комп'ютерну техніку (в тому числі 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків та 4 планшети), серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, зброю травматичної дії, елітні автомобілі та грошові кошти у різних валютах на суму більше ніж 21 млн грн".

Усіх учасників злочинної організації, за його даними, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництва злочинною організацією, а також участі в ній (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

"Наразі 10 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одному − за станом здоров’я − цілодобовий домашній арешт", - повідомив Генпрокурор.

За його словами, слідство триває. Правоохоронці продовжують аналіз масиву вилучених електронних доказів, встановлюють додаткові епізоди злочинної діяльності та всіх причетних осіб.

"Для сучасних злочинів не існує кордонів, але й наша відповідь на них стає глобальною. Цифровий слід неминуче веде до відповідальності. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.

Кожен налічував близько 250 "робочих місць": у Дніпрі викрили ще одну мережу шахрайських колцентрів09.08.25, 16:18 • 5604 перегляди

Юлія Шрамко

