Кожен налічував близько 250 "робочих місць": у Дніпрі викрили ще одну мережу шахрайських колцентрів

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

Прокурори Офісу Генпрокурора припинили діяльність п'яти шахрайських колцентрів у Дніпрі. Зловмисники використовували SIM-карти ЄС для доступу до коштів потерпілих під виглядом працівників банків.

Кожен налічував близько 250 "робочих місць": у Дніпрі викрили ще одну мережу шахрайських колцентрів

Прокурори Офісу Генерального прокурора припинили діяльність одразу п’яти шахрайських колцентрів на території міста Дніпро, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними прокурорів, кожен із колцентрів налічував близько 250 робочих місць, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, гарнітурами та спеціалізованим програмним забезпеченням для здійснення дзвінків та приховування реальних номерів.

Зловмисники використовували SIM-карти операторів мобільного зв’язку країн Євросоюзу. Потерпілих вводили в оману під виглядом працівників банків та сервісних компаній, після чого отримували доступ до їхніх коштів.

Ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень: на Закарпатті затримали членів шахрайського колцентру05.06.24, 17:02 • 26817 переглядiв

У ході обшуків вилучено понад тисячу одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, велику кількість SIM-карт іноземних операторів, а також інші носії інформації та документи.

Додамо

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України Наразі встановлюється коло усіх причетних осіб та кількість потерпілих.

Схема на 10 мільйонів: ділки через колцентри змушували пенсіонерів купувати БАДи07.02.25, 12:49 • 20327 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)
Європейський Союз