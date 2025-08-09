Кожен налічував близько 250 "робочих місць": у Дніпрі викрили ще одну мережу шахрайських колцентрів
Київ • УНН
Прокурори Офісу Генпрокурора припинили діяльність п'яти шахрайських колцентрів у Дніпрі. Зловмисники використовували SIM-карти ЄС для доступу до коштів потерпілих під виглядом працівників банків.
Прокурори Офісу Генерального прокурора припинили діяльність одразу п’яти шахрайських колцентрів на території міста Дніпро, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
За даними прокурорів, кожен із колцентрів налічував близько 250 робочих місць, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, гарнітурами та спеціалізованим програмним забезпеченням для здійснення дзвінків та приховування реальних номерів.
Зловмисники використовували SIM-карти операторів мобільного зв’язку країн Євросоюзу. Потерпілих вводили в оману під виглядом працівників банків та сервісних компаній, після чого отримували доступ до їхніх коштів.
У ході обшуків вилучено понад тисячу одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, велику кількість SIM-карт іноземних операторів, а також інші носії інформації та документи.
Додамо
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України Наразі встановлюється коло усіх причетних осіб та кількість потерпілих.
