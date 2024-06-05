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Ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень: на Закарпатті затримали членів шахрайського колцентру

Ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень: на Закарпатті затримали членів шахрайського колцентру

Київ • УНН

 • 26744 перегляди

Правоохоронці затримали на Закарпатті організатора та 18 учасників шахрайського колцентру, які ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної та Закарпатської обласної прокуратур припинено протиправну діяльність колцентру, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.

Затримано організатора - 29-річного жителя Кривого Рогу, а також 18 учасників, які є мешканцями Закарпаття. Їм повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, учасники організації в орендованому приміщенні створили колцентр, облаштували його комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та сформували клієнтську базу.

"Працівники" центру представлялися співробітниками банків, вводили потерпілих в оману та одержували доступ до їхніх рахунків. Після цього виводили кошти на підконтрольних осіб і отримували можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Наразі встановлено 17 потерпілих - громадян країн ЄС. Сума завданих їм збитків становить понад 13 млн грн. Водночас перевіряється інформація щодо інших осіб, які постраждали від шахрайських дій. За оперативними даними, загальна сума матеріальної шкоди може становити близько 1 млн доларів США.

Правоохоронці провели близько 40 санкціонованих обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів на Закарпатті, а також в Дніпропетровській області. Вилучили сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, 50 тис. доларів США готівки та 12 автомобілів.

Наразі організатору, співорганізаторам та адміністратору колцентру обрано безальтернативні запобіжні заходи - тримання під вартою. Клопотання про арешт інших підозрюваних перебувають на розгляді у суді.

Судитимуть організаторів колцентру, які викрали близько 1 млн грн з рахунків українців, що проживають за кордоном13.02.24, 14:54 • 38700 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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